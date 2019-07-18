Красноярск, , 14:56 — REGNUM

В Туруханском, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края с 17 июля 2019 года введён особый противопожарный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в правительстве края.

Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Юрий Лапшин. Уточняется, что с 19 апреля такой режим действовал в отношении всех остальных территорий края. Действие особого противопожарного режима было решено распространить на северные территории «с учётом лесопожарной обстановки и высокого уровня задымлённости населённых пунктов».

В правительстве подчеркнули, что в основном пожары в северных лесах возникают в середине лета в так называемых зонах контроля — в труднодоступных отдалённых территориях:

«В их тушении не всегда можно использовать силы и средства Лесопожарного центра. Поэтому введение особого противопожарного режима станет дополнительной мерой борьбы с лесными пожарами».

Во время действия особого противопожарного режима вводится запрет на проведение пожароопасных работ и разведение костров.

Правительство Красноярского края «Действие особого противопожарного режима закончится после ликвидации причин, вызвавших его введение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах. На утро 18 июля в регионе было зарегистрировано 95 лесных пожаров на площади более 290 тыс. га.

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