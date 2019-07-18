Ярославль, , 14:52 — REGNUM

По факту появления граффити на здании областной полиции возбуждено уголовное дело. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин. Ранее данная информация официально не подтверждалась. Как уже сообщал ИА REGNUM, речь идет о надписи, оскорбляющей власть.

Андрей Липилин

«Уголовное дело расследуется. Сейчас там проводятся последние экспертизы. И, я так думаю, в августе оно в суд уйдет. Это в данном случае не от нас зависит, как сделают экспертизы», — рассказал журналистам Андрей Липилин.

Личность фигуранта уголовного дела в ярославской полиции не раскрывают. Напомним, ранее полиция привлекла за «Мелкое хулиганство» ярославца Кирилла Попутникова, разместившего фото здания УМВД с оскорбляющей надписью в социальных сетях. По решению Кировского районного суда ему был выписан административный штраф в 30 тысяч рублей.

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