Ораниенбург, , 14:54 — REGNUM

18 июля в немецком Ораниенбурге (федеральная земля Бранденбург) проходит операция по обезвреживанию двух 500-килограммовых бомб времен Второй мировой войны, пишет газета Märkische Allgemeine.

В городе объявлено чрезвычайное положение. С 8 утра по местному времени эвакуированы люди в радиусе 1000 м от места обезвреживания, изменены маршруты движения транспорта. Не исключено, что две бомбы американского производства с неповрежденными химическими взрывателями замедленного действия придется подорвать.

Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов времен войны является довольно обыденным явлением в немецких городах, подвергавшихся частым авианалетам во время войны. Чаще всего обнаружение бомб происходит при строительных работах или при аэрофотосъемке. Как сообщало ИА REGNUM, только в Нижней Саксонии в 2018 году было обезврежено 145 тонн боеприпасов.

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