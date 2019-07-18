Махачкала, , 14:50 — REGNUM

Несчастный случай произошёл с двухлетней девочкой из Ахтынского района Дагестана: она споткнулась и спиной упала на ведро с только что закипевшей водой. У ребёнка диагностировано 55% ожогов поверхности тела, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ) Дагестана.

Девочка поступила в РКБ поздно ночью 17 июля из Ахтынской центральной районной больницы. В тяжелом состоянии её госпитализировали в ожоговый центр медучреждения. В настоящее время врачи борются за здоровье девочки.

«Сейчас она находится в реанимации, помещена на специальную противоожоговую кровать, которая позволит немного облегчить ее состояние», — рассказал заведующий ожоговым центром Магомед Ахмедов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в одном из частных домов города Махачкалы случился пожар, в результате которого скончалась 14-летняя девочка. Её брат-подросток и 71-летний дедушка были госпитализированы с ожогами 32% и 77% площади поверхности тела соответственно.