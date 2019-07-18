Владикавказ, , 14:36 — REGNUM

Жестокое убийство произошло вчера, 17 июля, в Северной Осетии. Погиб 19-летний парень. Убийц ищут, обстоятельства совершения преступления устанавливают, возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным следователей, тело 19-летнего местного жителя с проникающими колото-резанными ранениями доставили в больницу города Беслана около 22:30. Более подробно о происшествии рассказала телекомпания «Осетия-Ирыстон». По ее данным, конфликт, в результате которого погиб молодой человек, произошел во дворе дома на улице Маркова.

Его участниками стали двое пьяных, нарушавших общественный порядок, и молодой человек, сделавший им замечание. Завязалась драка, в результате которой бандиты нанести ножевые ранения погибшему. По данным телекомпании был ранен также его родственник. После убийства нападавшие скрылись.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле было направлено в суд уголовное дело об убийстве, совершенном в Северной Осетии в 2017 году. Двое местных жителей расстреляли своего знакомого из-за финансового конфликта и скрылись с места преступления. Их удалось найти лишь спустя год, а дело довести до суда только после обращения матери убитого к главе СКР Александру Бастрыкину.