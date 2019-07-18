Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM

Июль в Ростовской области выдаётся прохладным и дождливым. В региональном управлении МЧС вновь предупредили о надвигающемся шторме, передаёт ИА REGNUM 18 июля.

По информации ростовских синоптиков, непогода накроет регион в течение двух дней — 18 и 19 июля. Местами пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра усилятся до 20−23 метров в секунду.

Напомним, что региональное управление МЧС РФ по Ростовской области и управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону уже предупреждало жителей о надвигающемся шторме и ранее. Ливни с градом и шквалистым усилением ветра ожидались 11 июля. Вместе с тем в некоторых районах Дона сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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