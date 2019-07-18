Бессоновский район, Пензенская область, , 14:10 — REGNUM

Следователи просят жителей Бессоновского района сообщить о фактах возможного бездействия сотрудников правоохранительных органов, о которых было известно до инцидента с массовой дракой в селе Чемодановка. Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по Пензенской области.

Это касается рассмотрения сообщений о происшествиях не только в Чемодановке, но и в селе Лопатки.

Также жителей района призвали сообщить о противоправных действиях, о которых они ранее не информировали правоохранителей.

По словам следователя по особо важным делам третьего следственного управления ГСУ СК РФ Руслана Бардачевского, инцидент в Чемодановке, в котором один человек погиб и четверо пострадали, расследуется уже по трём статьям УК РФ. К статьям об убийстве и покушении на убийство добавлена статья о хулиганстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили всё на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Сейчас расследование проводится по ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений») и ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Об инциденте доложено президенту РФ Владимиру Путину.

В рамках расследования были доставлены в полицию более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны. 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке. По словам представителя суда, под стражу заключены все 28 мужчин цыганской национальности, о которых ходатайствовало следствие.

В селе личный прием граждан провели прокурор Пензенской области Наталья Канцерова и руководитель следственного управления СКР по региону Дмитрий Матушкин. Также прием провел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Губернатор Иван Белозерцев также провёл уже несколько встреч с жителями села.

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