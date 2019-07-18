Кострома, , 13:37 — REGNUM

Покупка платья обернулась для жительницы Костромы длительной перепиской с питерскими «колдунами» и выплатой более 500 тысяч рублей за «снятие порчи», — сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области.

Заявление от потерпевшей в местную полицию поступило в феврале, а вот сама история началась еще в канун празднования Нового года.

Женщина не могла определиться с выбором наряда на праздник и решила поискать совет в Интернете. На одном из сайтов она обнаружила консультации экстрасенсов и задала свой вопрос. Через некоторое время костромичке позвонил помощник «мага» и переадресовал звонок на самого «гуру».

Мужчина убедительно объяснил ей, что проблема заключается не в выборе платья на праздник, а в «сгустившихся тучах» над ее личной жизнью и здоровьем. В результате, за месяц женщина, решившая снять порчу отправила аферистам 537 тысяч рублей.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что колл-центр, откуда жительнице Костромы звонили лже-маги, находится в Санкт-Петербурге. В целях конспирации мошенники меняли место дислокации каждые несколько месяцев.

Сверхьестественые способности, которыми «обладали» питерские колдуны не уберегли их от визита полиции и Росгвардии в самый разгар рабочего дня. На момент проведения спецоперации в офисе находилось пятнадцать человек.

Как установили сотрудники правоохранительных органов для каждого участника были прописаны «роли». Администратор принимал звонки и сообщения в интернете, «маги» перезванивали клиентам и убеждали, что им грозит смертельная опасность. Далее к разговору подключались помощники, а также магистры оккультных знаний. Именно они убеждали оплатить услуги и максимально затягивали время «исцеления» ради получения постоянного источника дохода. В ходе обыска колл-центра была обнаружена база с именами десятков клиентов из различных регионов России, в том числе и костромички.

Трое преступников, непосредственно принимавших участие в ее обмане, были доставлены в Кострому. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судьбой остальных лже-экстрасенсов занимаются полицейские Санкт-Петербурга.