Красноярск, , 13:35 — REGNUM

Власти Красноярского края 18 июля заявили о стабилизации лесопожарной обстановки в регионе. А это значит, что задымление, на которое в июле жаловались жители Красноярска, должно уходить из города. При этом, несмотря на густой смог и большое количество жалоб, режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) в краевой столице так и не объявили.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, количество и площади лесных пожаров, где проводилось тушение, за последние двое суток сократились в 17 раз: на утро 18 июля в четырёх районах было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 3,5 тыс. га.

Однако на огромных площадях действуют пожары на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда Северо-Енисейского и Эвенкийского районов края. Это так называемые пожары-«отказники», по которым специальная комиссия приняла решение о нетушении. Объясняется такое решение тем, что, по мнению комиссии, такие возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён. На утро 18 июля в крае действовал 91 такой пожар на площади 295 тыс. га. В региональном минлесхозе подчеркнули, что эти возгорания находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.

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Между тем, по словам директора красноярской экологической организации «Плотина», члена общественного совета при министерстве лесного хозяйства Красноярского края Александра Колотова, избавить Красноярск от дыма лесных пожаров пожарные не могут.

«По оперативной карте красноярского Лесопожарного центра, на полдень 18 июля на территории региона был зарегистрирован 101 лесной пожар на общей площади 307 тысяч гектаров. Подавляющее большинство лесных пожаров находится в так называемой «зоне контроля». Это пожары-«отказники» — за их возникновением и развитием только наблюдают («контролируют»), но не выделяют средства и ресурсы на их тушение. В итоге на сегодняшний день 92 зарегистрированных лесных пожара на общей территории 304 тысячи гектаров только «контролируются» — тушат же оставшиеся лесные пожары на площади 3 тысячи гектаров, которые могут представлять непосредственную угрозу населённым пунктам. Поэтому, к сожалению, избавить Красноярск от дыма лесных пожаров пожарные не могут — вся надежда только на дожди и изменение направления ветра», — подчеркнул Александр Колотов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Что касается влияния на здоровье человека длительного задымления вследствие лесных пожаров, то эта тема, по словам эксперта, требует отдельных широкомасштабных исследований.

«Но понятно, что в таких исследованиях будет изучаться именно степень опасности пребывания человека в постоянном дыму — вряд ли хоть один врач вам скажет, что такое пребывание абсолютно безопасно и не несёт никакого вреда здоровью. В зоне риска оказываются беременные и новорождённые, больные с хроническими заболеваниями легочной системы, пожилые люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы… Разумеется, в тех условиях, в которых оказался Красноярск из-за дыма лесных пожаров, объявление режима «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий — НМУ) было бы совершенно оправданным. Если действующие нормативы не позволяют объявить НМУ в такой ситуации, то нужно менять нормативы, а не рассказывать о безопасности постоянного пребывания в дыму пожарищ», — подытожил Александр Колотов.

Между тем в июле жители Красноярска, судя по постам и комментариям в соцсетях, провели несколько дней в «аду». Горожане жаловались на задымление и на проблемы со здоровьем в связи с этим. По словам экологических активистов, пик пришёлся на 13−14 июля. Но НМУ (красноярцы называют такие периоды режимами «чёрного неба») в городе не объявили.

«Мы очень внимательно следим за промышленными предприятиями, превышений уровня выбросов краевая сеть экологического наблюдения не фиксирует. Пока нет оснований для введения ограничений. Режим неблагоприятных метеоусловий вводится либо в случае штиля, либо в случае повышенных выбросов на каком-либо предприятии — сейчас нет ни того, ни другого обстоятельства, всё зависит исключительно от погодных условий», — объяснял на брифинге 16 июля министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин.

Напомним, в правительстве края пообещали, что задымление будет снижаться в связи с активным тушением пожаров.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, со 2 июля на территории Красноярского края действует режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

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