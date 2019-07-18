Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:14 — REGNUM

Полиция по области Дар-эс-Салам сообщила о задержании Хамиса Лувонга, известного под псевдонимом «Мешак», подозреваемого в убийстве своей супруги Наоми Мариджани, известной как «Сандра», передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

По версии следствия, после убийства женщины подозреваемый сжег ее труп. Глава расследования Камиллиус Вамбура заявил, что полиция посетила место предполагаемого преступления и взяла образец золы для проведения анализа ДНК.

Известно, что Лувонга и его супруга Мариджани долгое время находились в плохих отношениях. О пропаже женщины 15 мая 2019 года сообщили ее родственники. Лувога подтвердил, что в тот момент ее не было дома уже четыре дня.

Полиция продолжает проводить допросы задержанного, сообщает телеканал.