Чебоксары, , 12:56 — REGNUM

В Чебоксарах организована доследственная проверка по сообщению о побеге заключенного из колонии. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл вечером 16 июля 2019 года. В прокуратуре республики отмечали, что 42-летний заключённый совершил побег при следовании с работы с выводного объекта в ФКУ ИК-4 УФСИН. Он был задержан в ночь с 16 на 17 июля в Новочебоксарске, по данному факту инициирована процессуальная проверка. Известно, что беглец отбывал десять лет лишения свободы за грабёж, хищение документов и причинение тяжкого вреда здоровью, ранее он также привлекался к уголовной ответственности.

«В связи с сообщением о побеге заключенного организовано проведение доследственной проверки на предмет наличия в действиях ответственных должностных лиц исправительной колонии №4 УФСИН России по Чувашской Республике признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), — сказал Олег Дмитриев.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые способствовали побегу. Также будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц исправительного учреждения.

Напомним, что ранее Чебоксарской спецпрокуратурой в ходе проведенной в ночное время проверки выявлены нарушения трудового законодательства исправительной колонии №4: по данным ведомства, осуждённых привлекали к труду «за пределами нормальной продолжительности рабочего времени», при этом «в табелях учета рабочего времени сверхурочная работа не отражалась». По итогам проверки прокуратурой в адрес начальника ФКУ ИК-4 УФСИН внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности виновных лиц.