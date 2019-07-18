Москва, , 12:49 — REGNUM

Количество людей, отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве, возросло до 51. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что всего госпитализировано 26 человек, все заболевшие — взрослые. Большинству из них установили диагноз — сальмонеллёз.

Проведенное Роспотребнадзором расследование установило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также выявило неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое отравление офисных работников в Москве: начато расследование