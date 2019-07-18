Пермь, , 12:46 — REGNUM

В Пермском крае ожидается увеличение уровня воды в верховьях и правобережья Камы, а также в реках Вишера и Кува. В трех муниципальных образованиях — Кудамкарского, Юрлинского и Гайнского районов — сохраняется режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В Юрлинском районе подтопленными остаются 10 жилых домов, в пункты временного размещения эвакуированы семь человек. Размыты два деревянных автомобильных моста. Отрезаны от внешнего мира пять населенных пунктов, в которых проживают 645 человек.

В поселке Сейва Гайнского района в воде 24 подворья. Из-за размытых мостов и дорог в районе затруднен проезд к трем населенным пунктам с населением 1117 человек.

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, на реках западной части Пермского края продолжается мощный дождевой паводок. На малых реках отмечено снижение уровня воды, вода поступает в более крупные реки, на которых, напротив, интенсивный рост уровня воды.

«18 июля на малых реках уровни воды будут падать, но значительно повысится уровень в Верхней Каме. Дождевой паводок на Верхней Каме ожидается экстремально высоким по меркам летних уровней воды, но опасности он не представляет, так как будет существенно ниже весенних максимумов», — отметили в Гис-центре ПГНИУ.

Напомним, на территории Пермского края 16 июля прошли обильные дожди. В результате паводка отрезанными от большой земли оказались шесть деревень. Подтоплению подверглись десятки подворий.