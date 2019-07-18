Чита, , 12:36 — REGNUM

Забайкальские власти в спешном порядке вынуждены предпринимать меры по организации санкционированных мест для купания. Об их недостатке и участившихся случаях гибели людей на воде сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Андрей Гурулев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 июля, в пресс-службе забайкальского губернатора.

Андрей Гурулев «У нас очень много населенных пунктов, где люди в сильную жару хотят пойди на водоем, поэтому надо продумать и провести работу по оборудованию таких мест. Через неделю главы поселений должны предоставить соответствующие планы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние недели в Забайкалье значительно увеличилось число погибших при купании в водоёмах. Так, если всего с начала 2019 года утонули 47 человек (из них восемь детей), то за последнюю неделю число погибших достигло 15. А всего за первые две недели июля таких смертей было 19.

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