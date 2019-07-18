Тверь, , 12:05 — REGNUM

Четвёртый энергоблок Калининской АЭС готов к включению в сеть. Об этом 18 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна «Росэнергоатом».

Ранее в концерне сообщили, что утром 18 июля прекратили высоковольтные линии электропередачи, идущие к АЭС, отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока. Это привело к отключению от сети трёх энергоблоков станции.

Реакторная установка четвёртого энергоблока остаётся на тепловой мощности. Четвёртый энергоблок готов к набору нагрузки и включению в сеть.

Кроме того, сообщалось, что реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены. Третий энергоблок находится в работе.

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