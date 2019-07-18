Иваново, , 11:50 — REGNUM

Двое детей-сирот — выпускников ивановских школ-интернатов в ожидании своей очереди на жилье вынуждены были жить в заброшенной будке железнодорожника. Как сообщили ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Ивановской области, 17 июля организована доследственная проверка по факту необеспечения выпускников детдомов жильем.

Сообщения о том, что двое выпускников Решемской и Чернцкой школ-интернатов вынужденно живут в заброшенной будке железнодорожника в Иванове, поскольку никак не могут получить жилье, хотя и стоят на учете, появились ранее в СМИ Следственные органы начали проверку — следователи обещают дать оценку действиям чиновников, которые обязаны обеспечить детей-сирот жильем.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Хабаровске выпускники детских домов, годами стоящие в очереди на жилье, вышли на голодовку у здания правительства края. Власти пообещали им предоставить временно, до получения собственного жилья, комнаты в общежитии.