Ярославль, , 11:47 — REGNUM

Фрунзенский районный суд Ярославля по иску заместителя прокурора Ярославской области вынес решение приостановить эксплуатацию корпуса № 6 следственного изолятора № 1 в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следственный изолятор в Ярославле

Как следует из решения суда, в 2006 году СИЗО провело реконструкцию бывшего здания ремонтно-механического цеха под режимный корпус №6 на 530 мест. В нем содержатся подозреваемые, обвиняемые и осужденные. При этом разрешение на строительство или реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию отсутствует. В результате реконструкции здания его площадь увеличилась с 1326,9 кв.м. до 6189,7 кв.м. Суд установил, что строение является самовольной постройкой, а его использование создает угрозу находящимся в здании людям.

Как следует из решения суда, в УФСИН нет заключений о соответствии реконструированного объекта требованиям санитарных и противопожарных норм и правил.

Суд постановил приостановить эксплуатацию режимного корпуса № 6 СИЗО-1 до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо до вступления в законную силу решения суда о признании права собственности на здание как реконструированный объект недвижимости. Решение Фрунзенского суда подтвердил и областной суд, то есть решение вступило в законную силу. Исполнено ли оно, пока неизвестно.