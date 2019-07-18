Нанкин, Китай, , 11:41 — REGNUM

Водитель упал в обморок за рулем своего автомобиля перед тем, как, потеряв управление, протаранить несколько электровелосипедов, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 10:47 по местному времени 17 июля в центре города Чанчжоу. Черный автомобиль Mercedes потерял управление и выехал на велосипедную дорожку. Он протаранил передвигавшиеся по ней электровелосипеды, ранив 13 человек.

Трое пострадавших скончались от полученных травм, еще десять человек по-прежнему находятся на лечении в госпитале. Их жизни ничего не угрожает, сообщили в полиции.

Тридцатипятилетний водитель автомобиля был доставлен в полицейский участок. По его словам и словам его жены, которая также находилась в автомобиле во время происшествия, он упал в обморок, а из его рта пошла кровавая пена, в результате чего он потерял управление.

Обследование показало, что водитель не находился за рулем под воздействием алкогольных или наркотических веществ, сообщили в полиции. Дальнейшее расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая автомобиль протаранил 13 велосипедистов. Есть жертвы