Омск, , 11:18 — REGNUM

В Омске двое приехавших на заработки братьев подозреваются в изнасиловании инвалида. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в областном следственном управлении СКР.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по заявлению 23-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые по предварительному сговору группой лиц»).

По версии следствия, 15 июля в Омске мужчина, распивавший алкоголь в компании друзей, познакомился с двумя братьями (1991 и 1995 года рождения). Они приехали в областную столицу на заработки из Крутинского района и работали бетонщиками на стройке. В течение дня мужчина распивал с братьями алкоголь, а затем попросился ночевать к ним в вагончик-бытовку. Утром мужчина заявил, что его изнасиловали.

Один из подозреваемых ранее судим. Оба брата в настоящее время задержаны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае несовершеннолетняя жительница города Краснокаменска стала жертвой насильника. Предполагаемого злоумышленника задержали. Выяснилось, что ранее он уже отбывал наказание за преступление против половой свободы.

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