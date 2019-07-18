Москва, , 11:12 — REGNUM

В Москве полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на миллионера, сообщает 18 июля пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Операция по задержанию проводилась совместно с ФСБ и Росгвардией, отмечается в информации. На пострадавшего на Болотниковской улице в Москве напали четверо мужчин в черных масках и белых перчатках.

«Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники отобрали у него сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей, после чего скрылись на иномарке тёмного цвета», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ. Двое подозреваемых задержаны. Ими оказались жители Северного Кавказа. Суд избрал для обоих меру пресечения в виде заключения под стражу.