Пермь, , 11:21 — REGNUM

В Перми ночь с 17 на 18 июля совершен акт вандализма в отношении паблик-арт объекта «Слава труду», который находится на площадке перед Музеем современного искусства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Музее современного искусства PERMM, учреждение культуры обратилось с заявлением в полицию.

От рук вандалов пострадали два «красных человечка», держащие буквы «Д» и «У». Стоит отметить, что арт-объект неоднократно подвергался вандализму. Человечков лишали ног, опрокидывали, отрывали и меняли буквы.

Напомним, в конце зимы 2019 года надпись «Слава труду» заменили на «Слава груди». Последние буквы были написаны на картоне и закреплены поверх исходных букв. Сотрудники музея оперативно вернули прежнее название и заявили, что действия злоумышленников попали под прицел видеокамер.

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