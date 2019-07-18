Рязань, , 11:08 — REGNUM

Начальника Касимовской уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Рязанской области подозревают в совершении коррупционного преступления. Женщина взяла у осуждённого 20 тысяч рублей. Уголовное дело возбудил региональный Следственный комитет, сообщили в ведомстве 17 июля.

Подозреваемую задержали во время противоправных действий сотрудники региональных управлений ФСБ и УФСИН. По версии следствия, 16 июля начальник Касимовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области получила 20 тысяч рублей от осуждённого. Мужчина находился под контролем уголовно-исполнительной инспекции и просил не направлять в суд представление о замене наказания на реальное лишение свободы.

Отметим, по данным регионального Следственного комитета в 2018 году по уголовным делам коррупционной направленности были осуждены 12 сотрудников правоохранительных органов.