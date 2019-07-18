Барнаул, , 11:08 — REGNUM

Алтайский край, наряду с некоторыми другими регионами Сибири и Дальнего Востока, находится в плену неблагоприятных погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 19 июля на большей части территории региона ожидаются дождь, гроза — при грозе местами сильный дождь, град.

ГУ МЧС по Алтайскому краю «Днем при грозах прогнозируется усиление ветра до 22 м/с».

В связи с этим алтайские спасатели объявили, что готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.

Напомним, штормовой характер с сильными ливнями и грозами природа продемонстрирует 19 июля в Иркутской области и Забайкальском крае.

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