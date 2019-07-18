Чита, , 11:04 — REGNUM

В соседнем с Иркутской областью Забайкальском крае тоже объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. По данным регионального ГУ МЧС, 19−21 июля в южной половине Забайкалья ожидаются сильные ливни. В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам наблюдать за поведением воды, если жилье находится вблизи водоемов.

Напомним, в Приангарье, где сейчас устраняют последствия мощнейшего наводнения, тоже сохранятся неблагоприятная гидрологическая обстановка из-за дождей. По данным синоптиков, 19 июля в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, днём град.

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