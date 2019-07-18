Кампала, , 10:52 — REGNUM

Торговку рыбой, зараженную вирусом Эболы, стошнило на рынке Мпондве, что могло привести к распространению заболевания в Уганде, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ от 17 июля.

По информации издания, инцидент произошел 11 июля, когда женщина прибыла в Уганду продавать рыбу. Впоследствии она скончалась от Эболы в ДР Конго.

В докладе представители ВОЗ заявили, что около 590 работорговцам на рынке будет необходимо пройти процедуру вакцинации. Также специалистам предстоит определить перемещения женщины или установить кто перевозил ее и ее товар, заявили в ВОЗ.

Известно, что передача вируса происходит через слизистые оболочки, а также микротравмы кожи, попадая в кровь и лимфу как животных, так и человека. Вирус Эболы не может передаваться воздушно-капельным путём. От человека к человеку передача может происходить через прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями инфицированного человека (в том числе умершего или бальзамированного) или при контакте с загрязнённым медицинским оборудованием, в частности иглами и шприцами.