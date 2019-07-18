Магаданская область, , 10:47 — REGNUM

В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщается, что гражданин прилетел рейсом из Москвы в Магадан и был задержан полицейскими. После этого он был доставлен в областную больницу, где из его желудка извлекли контейнер, содержащий более тридцати граммов героина.

Отмечается, что стоимость капсулы на «чёрном рынке» могла достигать двух миллионов рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание может оставить до десяти лет лишения свободы.

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