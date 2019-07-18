Орск, Оренбургская область, , 10:41 — REGNUM

В Орске Оренбургской области орчанин обвиняется умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области использовался жестокий способ совершения преступления.

По версии следствия, во время конфликта пьяный мужчина вылил на свою знакомую кипящую воду из чайника. Женщина получила сильные ожоги — 51% тела. Спустя шесть дней мучений она скончалась.

Фигурант уголовного дела свою вину не признал. Между тем следователи заявили о достаточной базе доказательства и передаче материалов в суд. Добавим, что у погибшей орчанки остался маленький ребенок.