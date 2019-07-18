Владивосток, , 10:36 — REGNUM

Столкновение легкового автомобиля с грузовиком в Приморском крае привело к гибели шести человек. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 32-м километре дороги Артем — Находка — Порт Восточный. Легковой автомобиль Toyota Wish, водитель которого двигался со стороны поселка Шкотово в направлении Владивостока, столкнулся с грузовиком Howo.

В результате погибли шесть человек, их личности устанавливаются. Кроме того, сообщается, что в машине находился ребенок, он госпитализирован.

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