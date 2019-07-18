село Курманаевка, , 11:25 — REGNUM

В Оренбургской области глава Курманаевского сельсовета подозревается в использовании липового диплома о высшем образовании. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В феврале 2019 года подозреваемый стал победителем конкурса и был назначен на должность главы муниципального образования. Стоит отметить, по условиям конкурса кандидаты должны иметь высшее образование. Конкурсной комиссии был предоставлен диплом об окончании Оренбургского госуниверситета.

По данным следствия, диплом о высшем образовании с приложением Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» является подложным.

Если вина чиновника будет доказана, то он лишится должности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, возможно два варианта: либо местный совет депутатов отправляет главу в отставку, либо врио губернатора. Конкурс придется проводить заново.