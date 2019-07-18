Душанбе, , 10:25 — REGNUM

В Таджикистане спасены четыре шахтёра, заблокированных в одной из шахт на севере страны. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС).

Отмечается, что шахтёры оказались заблокированными в результате нештатной ситуации, произошедшей 17 июля на шахте у города Исфары Согдийской области Таджикистана.

Горноспасатели подняли четырёх шахтёров с глубины 270 метров.

Первичный осмотр показал, что происшествие произошло из-за отделения трубы резервуара для подачи воды. Упавшая в шахту-колодец труба = в = перекрыла выход шахтёрам.

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