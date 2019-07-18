Симферополь, , 10:25 — REGNUM

Число пострадавших от отравления в детском летнем лагере «Лучистый» в Крыму возросло до 57, сообщили 18 июля в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время в инфекционном отделении Евпаторийской городской больницы госпитализировано 57 человек, в том числе 52 ребенка и 5 вожатых.

В министерстве уточнили, что по состоянию на 8:00 18 июля все пострадавшие из лагеря «Лучистый» находились в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Следственное управление Следственного комитета Крыма возбудило уголовное дело по факту массового отравления в детском лагере «Лучистый». По предварительным данным, причиной отравления стал салат.

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