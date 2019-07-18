Ярославль, , 10:18 — REGNUM

17 июля в Ярославской области в деревне Антоново Рыбинского района произошел пожар в здании бывшего клуба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Пожар в Ярославской области Yarnews.net

Деревня находится на острове Юршинский Рыбинского водохранилища, поэтому пожарные смогли добраться туда только спустя час после сообщения о возгорании. Они прибыли на лодках. До них тушением занимались местные жители — Юршинская добровольная пожарная команда. Здание бывшего клуба сгорело полностью.

Пожарным и добровольцам удалось спасти соседний деревянный дом, который также мог загореться.

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