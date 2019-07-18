Киото, Япония, , 08:58 — REGNUM

В результате сильного пожара в студии по производству телевизионных анимационных сериалов в японском Киото, по последним данным, погибли десять человек. Об этом 18 июля сообщает агентство Kyodo.

Читайте также: В Японии неизвестный поджёг студию аниме: десятки пострадавших

Тела жертв были обнаружены спасателями. Уточняется, что большинство тел были найдены на втором этаже трёхэтажного здания. Также, по данным местной полиции, пострадали почти 40 человек, некоторые из них находятся без сознания.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии воспламеняющуюся жидкость, предположительно, бензин или керосин, и поджёг её. Предполагаемый поджигатель также пострадал в результате пожара, в настоящее время он госпитализирован.