Киншаса, , 08:56 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения объявила текущую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», передает ВВС Africa.

Этот шаг может побудить страны-доноры предоставить больше денег на борьбу с эпидемией, сообщает телерадиокомпания.

Однако ВОЗ перестала требовать закрытия границ, заявив, что риск распространения болезни за пределы региона невелик.

Вспышка Эболы в ДР Конго унесла жизни более 1600 человек.

На этой неделе первый случай заболевания был обнаружен в пограничной с Руандой Гоме, где проживает более миллиона человек.

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения международного значения — это самый высокий уровень угрозы, который может ввести ВОЗ, и ранее он использовался только четыре раза.

Он также вводился во время эпидемии лихорадки Эбола, которая опустошила части Западной Африки в период с 2014 по 2016 год и привела к гибели более 11 000 человек.

«Настало время, чтобы мир обратил на это внимание», — заявил на пресс-конференции, прошедшей в среду, 17 июля, в Женеве, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, объявив чрезвычайную ситуацию.

Он сказал, что принял рекомендации экспертов: не должно быть введено никаких ограничений на поездки или торговлю, а также не должен проходить досмотр пассажиров в портах или аэропортах за пределами региона.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приветствовала этот шаг. «Хотя это не меняет реальность на местах для жертв или партнеров, участвующих в реагировании, мы надеемся, что это привлечет международное внимание, которого заслуживает этот кризис», — говорится в заявлении. Вторая по величине в истории вспышка Эболы началась в августе 2018 года и затронула две провинции в ДР Конго — Северное Киву и Итури. Более 2500 человек были инфицированы, и две трети из них умерли. Потребовалось 224 дня, чтобы число случаев достигло 1000, и еще 71 день, чтобы возрасти до 2000. Сейчас о 12 новых случаях заражения сообщается каждый день.