Махачкала, , 08:55 — REGNUM

Тела четырёх человек обнаружены в Дагестане, в акватории Каспийского моря. Среди погибших две женщины и двое детей, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе регионального МЧС. Трагедия произошла в Карабудахкентском районе, на пляже населенного пункта Улубий-аул.

«Информация о пропаже четырёх человек поступила вчера вечером, — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в чрезвычайном ведомстве. — Сразу же начались поисково-спасательные работы, и к утру сегодняшнего дня все тела были найдены».

Читайте также: Призер чемпионата России по паратхэквондо утонул в Дагестане

Ежегодно с наступлением купального сезона в дагестанских водоёмах происходят десятки несчастных случаев. Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в городе Дербенте, на побережье Каспийского моря, во время отдыха с друзьями утонул сотрудник МЧС республики. В конце месяца такая же участь постигла члена сборной Дагестана по паратхэквондо Микаила Абдурахманова: спортсмен утонул в реке Сулак.

Читайте также: Спасатель МЧС Дагестана утонул в Каспийском море