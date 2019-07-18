Хабаровск, , 08:35 — REGNUM

Новое уголовное дело о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» возбуждено в Хабаровске. Фигурантом дела стал предприниматель, «забывший» поставить в космическую гавань оборудование, за которое получил деньги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Факт хищения бюджетных средств выявила Военная прокуратура Хабаровского гарнизона в ходе проверки исполнения гособоронзаказа.

ООО «Строй-Формат ДВ» не выполнило взятые на себя обязательства по поставке вентиляционного оборудования на космодром «Восточный», а генеральный директор общества присвоил себе полученный аванс, чем причинил государству ущерб в размере 5,3 млн рублей.

Материалы проверки военные прокуроры направили в следственное Управление МВД РФ по Хабаровскому краю. В отношении генерального директора ООО «Строй-Формат ДФ» возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство космодрома «Восточный» сопровождалось хищениями поистине «космического» масштаба. Строительство вело ФГУП «Дальспецстрой» в составе «Спецстроя России». Ведомство сотрясали коррупционные скандалы. Бывший руководитель «Дальспецстроя» Юрий Хризман за многомиллиардные хищения приговорен к 12 годам лишения свободы, сменивший его руководитель также подозревался в колоссальных хищениях и покончил с собой. По данным Генпрокуратуры России, суммарный ущерб, нанесённый в результате хищений при строительстве «Восточного», превысил 10 млрд рублей, было возбуждено 140 уголовных дел.