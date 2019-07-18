Токио, , 08:10 — REGNUM

В здании студии по производству аниме в Японии произошёл пожар. Как сообщает агентство Kyodo, инцидент произошёл сегодня, 18 июля, в городе Киото.

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Уточняется, что огонь в трёхэтажном здании вспыхнул около 10:30 по местному времени. При этом известно, что причиной пожара стал умышленный поджог. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину с канистрой, в которой находилась горючая жидкость. Он также пострадал от пожара.

В результате происшествия один человек погиб. Ещё несколько человек находятся без сознания. Всего, по данным агентства, пострадали более 40 человек.

Очевидцы утверждают, что сначала услышали серию хлопков, а затем увидели, как клубы черного дыма поднимаются из здания.