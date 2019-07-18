Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM

В Екатеринбурге во время недавнего шторма пострадал ребёнок. Десятилетний мальчик получил травмы после того, как из-за сильного ветра на него упала ветка с дерева.

Как сообщает городской информационный портал «Е1», инцидент произошёл во время непогоды 15 июля. Пострадавший был доставлен в травмпункт, и врачи диагностировали у ребёнка перелом ключицы. По факту травмирования мальчика городская полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в Свердловской области уже несколько раз объявлялось штормовое предупреждение. Так, из-за сильного ветра страдали люди и автомобили, на которые также падали ветки с деревьев. А 12 июля в результате непогоды в свердловской Кушве сотни людей некоторое время оставались без газа и электричества.

Напомним, что 18 июля, по прогнозам синоптиков, на севере Свердловской области ожидаются обильные осадки. Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение и рекомендует свердловчанам соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

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