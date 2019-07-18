Красноярск, , 07:43 — REGNUM

В Красноярском крае стабилизировалась лесопожарная обстановка, заявили в правительстве региона, приведя информацию о том, что количество и площади лесных пожаров, где проводилось тушение, за последние двое суток сократились в 17 раз.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, на утро 18 июля в регионе в авиационной зоне действуют восемь лесных пожаров на площади 3,5 тыс. га. Возгорания зарегистрированы в Абанском, Пировском, Тасеевском и Эвенкийском районах.

В Кежемском и Мотыгинском районах отменён режим ЧС. В Богучанском районе также ликвидировали все лесные пожары.

При этом огромны площади так называемых пожаров-«отказников», по которым специальная комиссия принимает решение о нетушении. Согласно выводам комиссии, эти возгорания не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинён. На утро 18 июля в Красноярском крае на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда Северо-Енисейского и Эвенкийского районов зарегистрирован 91 такой пожар на площади 295 тыс. га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае со 2 июля действует режим ЧС в лесах. На утро 17 июля в регионе было зарегистрировано 96 лесных пожаров общей площадью 244,9 тыс. га. В том числе в авиационной и наземной зонах в четырёх районах — 21 лесной пожар на площади 52 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 240 тыс. га