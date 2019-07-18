Кемерово, , 07:41 — REGNUM

Следственное управление СКР по Кемеровской области начало доследственную проверку после гибели горняка на шахте «Анжерская-Южная», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, поздно ночью накануне, 17 июля, в горной выработке шахты «Анжерская-Южная» было обнаружено тело 47-летнего горнорабочего.

«Предварительно установлено, что проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке. В момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая придавила рабочего. Коллеги потерпевшего вытащили его из-под завала, подняли на поверхность, где врачи «скорой помощи» констатировали смерть мужчины», — уточнили в ведомстве.

Точная причина смерти мужчины будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Следователи также намерены изучить должностные инструкции и проверить, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в момент обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области в вентиляционном штреке находились 66 человек.

На шахте добывается коксовый отощенный уголь, используемый при производстве металлургического кокса.

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