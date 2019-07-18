Токио, , 07:35 — REGNUM

Несколько человек погибли, около 40 — пострадали в результате пожара в мультипликационной студии в японском городе Киото в четверг, 18 июля. Власти расследуют возможный поджог, сообщает государственная телевещательная компания NHK.

Данных о числе погибших нет. Отмечается, что очевидцы слышали перед пожаром взрыв.

Ранее телекомпания сообщила, что пожар в студии анимэ в Киото вспыхнул около 10:30 утра по местному времени, в результате чего пострадали более 30 человек, из которых 10 были без сознания.