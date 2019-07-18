Иркутск, , 07:33 — REGNUM

В пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье продолжаются выплаты единовременной помощи и компенсаций пострадавшим. Согласно официальный информации иркутского правительства, сформированы списки людей, получивших в результате стихийного бедствия вред здоровью.

Известно, что по итогам обследования комиссия судмедэкспертов признала получившими легкий вред 55 человек, им выплатят по 200 тысяч рублей. Увечья средней тяжести получили 12 человек, им будет выплачено по 300 тысяч рублей. Пострадавших, получивших тяжкий вред здоровью, оказалось четверо. Причитающаяся сумма выплат составит по 400 тысяч рублей каждому.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. В зону подтопления попали более 100 населённых пунктов с населением более 35 тысяч человек. В настоящее время подтопленными остаются несколько десятков жилых домов в городе Тулуне. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей получили 14 266 человек из 14 453.