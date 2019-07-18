Тулун, Иркутская область, , 07:00 — REGNUM

Жители Приангарья, потерявшие свои дома в результате мощнейшего наводнения, будут дожидаться нового жилья, проведя какое-то время в быстровозводимых общежитиях. Вопрос строительства двух таких новых объектов обсуждался в правительстве Иркутской области, сообщает сегодня, 18 июля, официальный сайт региона.

Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.

«Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов». Владимир Гордеев

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов, затопило более 100 населенных пунктов. Вода повредила более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает более 30 тысяч человек. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей получили 14 266 человек из 14 453.