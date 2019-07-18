Тулун, Иркутская область, , 06:45 — REGNUM

Иркутская область, где в настоящее время действует сразу два режима ЧС природного характера, не может справиться с пожарами. На сегодняшний день, 18 июля, власти Приангарья сообщили, что в зоне контроля «закрыты» 38 возгораний общей площадью 80 348 га, в том числе 74 954 га, покрытых лесом. На практике это означает, что эти очаги не будут потушены в силу труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар (cc) wildfire

Помимо этого в регионе действует ещё 37 пожаров (их общая площадь которых составляет 47 917 га) и семь очагов площадью 9 629 га, которые перешли на 18 июля в локализированном состоянии.

Ситуация обсуждалась на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области, которое состоялось в Тулуне. Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Михаил Карнаухов признался, что пожарным не хватает техники.

Напомним, согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», 17 июля Иркутская область вышла в лидеры по лесным пожарам. Если на территории Российской Федерации действовало 183 лесных пожара на площади 163 923 га, то на землях лесного фонда Приангарья бушевали 44 пожара площадью 60 914 га.

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В связи с этим Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил Иркутской области и некоторым другим регионам обеспечить наращивание сил и средств на тушение крупных лесных пожаров.