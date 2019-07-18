Благовещенск, , 04:58 — REGNUM

В Благовещенске Амурской области, после ливневых дождей, буквально затопивших город, власть были вынуждены ввести режим ЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В городе начала работу комиссия по обследованию объектов городской инфраструктуры, получивших повреждения в результате сильнейшего ливня, обрушившегося на город накануне.

Ливнёвая канализация, не рассчитанная на такой массированный приток воды, со своей работой не справилась, в результате чего вода хлынула по улицам города, унося даже припаркованные машины. Часть домов оказались подтопленными, подвалы многих многоэтажных домов затопило. Также вода зашла в объекты торговли, детские и образовательные учреждения, медучреждения. Всего в городе за несколько часов выпало 60 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.

Для оперативного устранения последствий удара стихии, после объявления режима чрезвычайной ситуации, у городских властей появляется возможность задействовать резервный фонд для выполнения необходимых работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, мощнейший ливень, признанный опасным метеорологическим явлением, обрушился на Благовещенск во вторник, 16 июля. В короткое время город фактически оказался затоплен, так как не рассчитанная на такую массу воды ливнёвая канализация не справилась со своей задачей.