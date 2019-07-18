р-н Заводоуковский, , 05:30 — REGNUM

В деревне Посохово Тюменской области вторую неделю тлеет недействующий полигон твёрдых бытовых отходов площадью в 17 гектаров. Власти региона обещают его рекультивировать после августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тем временем от едкого дыма страдают жители Посохово и окрестных деревень. От зоны задымления выезжают целыми семьями, сообщает телерадиокомпания «Регион — Тюмень».

Местные власти разводят руками. Хоть и отсыпается грунтом тлеющий мусор, но из-за риска провалов невозможно пробраться к очагу возгорания — тракторы проваливаются в огненную массу. Тем временем в Тюменской области стоит жаркая погода.

Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина заявила на пресс-конференции, что свалку в Посово начнут рекультивировать лишь после 25 августа.

«Проект рекультивации недействующего полигона в Посохово находится на повторной экспертизе, на доработке. Надеемся, что 25 августа мы получим положительное заключение с учётом доработок. Рекультивацию можно вести и в осенне-зимний период. Там необходимо покрытие саркофагом и отвод биогазов», — прокомментировала журналистам Жанна Злобина ситуацию.

Она отметила, что до конца 2019 года в Тюменской области ликвидируют 435 несанкционированных свалок. По национальному проекту «Экология» на ликвидацию несанкционированной свалки в районе 9-го километра Велижанского тракта в 2020 году из федерального бюджета поступит 109 миллионов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ростовском городе Каменск-Шахтинский аналогично уже две недели тлеет свалка. Местный Роспотребнадзор обнаружил в пробах воздуха превышение диоксида серы, и попросил местных жителей не гулять там, где воняет, и плотнее закрывать окна.

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