Лондон, , 05:09 — REGNUM

В британском городе Бриксхем местный житель пострадал в результате нападения тюленя, сообщает The Sun.

Сообщается, что мужчина решил сходить на пляж и поплавать. Уже на берегу он заметил тюленя, однако не придал этому значения, потому что не ожидал агрессии от животного.

Но во время заплыва тюлень напал на мужчину, позднее пострадавшего госпитализировали. О характере ранений не сообщается. Издание отмечает, что в графстве Девон, где расположен город Бриксхем, нападения тюленей на людей происходили неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Новой Зеландии тюлень швырнул осьминога в лицо одному из мужчин, плававшего на каяке. Мужчина повреждений не получил, осьминог же присосался к днищу лодки и смог спастись от животного.

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