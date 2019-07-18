Сочи, Краснодарский край, , 05:25 — REGNUM

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 насмерть сбил двух пешеходов в Адлерском районе Сочи, сообщают «Кубанские новости».

Сообщается, что инцидент произошел в районе 21:30 по московскому времени на улице Урожайной. По предварительной версии, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. В результате столкновения с автомобилем погибли два человека — женщина и мужчина. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Хабаровске полицейский на служебном автомобиле совершил наезд на трех мужчин на пешеходном переходе. В результате столкновения один из пешеходов погиб, еще двое были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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