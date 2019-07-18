Варшава, , 01:43 — REGNUM

Аварийная посадка на военном аэродроме в Велькопольском воеводстве совершена американским истребителем F-15, передаёт RMF.

Инцидент произошёл 17 июля из-за попавшей в двигатель птицы. Самолёт прилетел в Польшу в рамках совместных учений. В итоге он смог снова подняться в воздух и принять участие в манёврах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше 16 июня начались учения 12 стран НАТО. Манёвры проходят и на воде, и на суше и в воздухе.

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