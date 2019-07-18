Орел, , 00:53 — REGNUM

В результате пожара в жилом доме в Дмитровске в Орловской области погибли трое детей, сообщают «Орловские новости».

Сообщается, что пожар произошел в жилом доме на улице Революции в Дмитровске. В результате пожара погибли три ребенка возрастом от года до трех лет. Отмечается, что в доме проживала многодетная семья, в которой воспитывались пятеро детей. В момент пожара в доме не было двоих детей и родителей.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов. Ход расследования поставлен под личный контроль главы местного следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Жуковском Московской области произошел пожар в частном доме. В ходе ликвидации возгорания были обнаружены тела пятерых человек, трое из которых — дети в возрасте четырех, десяти и тринадцати лет. СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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